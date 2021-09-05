2021/09/05 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل منتخب فرنسا عروضه المتواضعة وسقط في فخ التعادل للجولة الثانية توالياً أمام مضيفه الأوكراني في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022 في قطر، التي شهدت عودة قوية لهولندا في السابعة برباعية نظيفة في مرمى ضيفتها مونتينيغرو السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصفيات المونديال.. فرنسا تتعثر مجددا وهولندا تصالح جماهيرها) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصفيات المونديال.. فرنسا تتعثر مجددا وهولندا تصالح جماهيرها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).