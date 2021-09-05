عاجل - العراق يودع الصيف

2021/09/05 | 01:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، السبت، ان يودع العراق الموجات الحارة ودرجات الحرارة فوق الخمسين ابتداء من الاسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور له على الفيسبوك، ان "درجـات الحــرارة تشهد انخفاضا اكثر نهاية الاسبوع الجاري وبداية الاســــبوع المقبل، ويـمــيل الطقـــس للاعـتدال نهـــــارا والبرودة النسـبية ليلاً فـــــــــي المـدن الشمالية والغربية".

واضاف ان "الطقس سيكون حار نسبيا في الوسـط والجنوب نهارا والاعتدال ليلا مع برودة نسبية فجرا فــــي مدن الوسط والغربية".

وتابع "اما خلال هذا الاســبوع فالاجـــــــواء مستقرة على حالها تقريبا مع ارتفاع بســيط بدرجات الـــحـرارة منتصـــف الاسبوع، والرياح مستقرة شمالية غربيــــــة خفيفة الى معتدلة في كافة المدن ونشطة على فترات خلال النهار في وسط وجنوب البلاد مع فترات من السكون في مدن غرب وشمال البلاد".

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