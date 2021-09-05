المنتخب الوطني يخوض وحدة تدريبية أولى تحت الأضواء الكاشفة في الدوحة (فيديو)

2021/09/05 | 01:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

خاضَ المنتخب الوطني لكرة القدم، وحدته التدريبية الأولى على ملاعب الجامعة في العاصمة القطرية الدوحة، تحضيراً لمباراة إيران يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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وظهرت نتائج مسحة كورونا، التي خضع لها وفد منتخبنا الوطني أمس الجمعة، (سلبية)، بينما خاض المنتخب تدريبات الصباحية في قاعة الجيم والمسبح في الفندق بعد رحلة العودة من كوريا الجنوبية الشاقة التي استمرت 14 ساعة، وفق بيان للهيئة التطبيعية تلقى "ناس" نسخة منه.

وشهدت الوحدة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني في الدوحة عودة اللاعب (صفاء هادي) للتدريبات، بعد غيابه عن مباراة كوريا الجنوبية للإصابة، فيما ينتظر الملاك التدريبي للمنتخب الوطني الفحوصات الطبية للاعب (علي عدنان) والتي ستظهر يوم غدٍ الاحد، ومدى إمكانية عودته للتدريبات وخوض مباراة منتخب إيران.

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