مقتل شرطيين في هجوم لداعش جنوبي كركوك

2021/09/05 | 01:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل شرطيان في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في جنوب كركوك، وفق ما كشف مصدر أمني في قضاء داقوق.

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