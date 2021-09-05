2021/09/05 | 02:15 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

انتهى تصوير المسلسل التلفزيوني العراقي «مدينة الضباب» في لندن، وهو دراما بوليسية تتناول قضايا مجتمعية بأحداث شيقة، تأليف وإخراج جعفر مراد، ومن المؤمل عرضه في قناة «العراقية» العامة.

وشارك في بطولة المسلسل فنانون عراقيون وانكليز وجنسيات مختلفة، بينهم أمجد الطيار وفلاح هاشم، وهو من عشر حلقات.

وقال الفنان الطيار: «أعتز بالتمثيل في مدينة الفن بلندن، ومشاركتي في هذا المسلسل تجربة فريدة من ناحية المكان وخصوصاً العمل مع كادر أجنبي ما يشكل اضافة تراكمية للخبرة التي انطوى

عليها مشواري الفني».

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