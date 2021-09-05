بالأرقام.. قفزة كبيرة بحجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودول عربية

2021/09/05 | 02:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت بيانات حديثة عن نمو ملحوظ شهدتها الأشهر السبعة الأولى من عام 2021 في حجم التجارة ما بين إسرائيل ودول عربية.

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