أسود الرافدين يستعدون لمواجهة إيران بوحدة تدريبية أولى في الدوحة

2021/09/05 | 02:43 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

خاضَ المنتخب الوطني لكرة القدم، وحدته التدريبية الأولى على ملاعب الجامعة في العاصمة القطرية الدوحة، السبت، ضمن تحضيرات مباراة إيران يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وذكر الهيئة التطبيعية في بيان، 4 أيلول/سبتمبر، أنّ "نتائج مسحة كورونا، التي خضع لها وفد منتخبنا الوطني أمس الجمعة، ظهرت سلبية، بينما خاض المنتخب تدريبات الصباحية في قاعة الجيم والمسبح في الفندق بعد رحلة العودة من كوريا الجنوبية الشاقة التي استمرت 14 ساعة".

وشهدت الوحدة التدريبية الأولى للمنتخب الوطني في الدوحة، وفق البيان، عودة اللاعب (صفاء هادي) للتدريبات، بعد غيابه عن مباراة كوريا الجنوبية للإصابة، فيما ينتظر الملاك التدريبي للمنتخب الوطني الفحوصات الطبية للاعب (علي عدنان) والتي ستظهر يوم غدٍ الاحد، ومدى إمكانية عودته للتدريبات وخوض مباراة منتخب إيران.

وحقق المنتخب الوطني نقطة واحد في افتتاح مشواره في الجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة للمونديال بتعادل أمام المنتخب الكوري الجنوبي في سول.

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