مقتل وإصابة العشرات بحادث مروري مروع في مصر

2021/09/05 | 02:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي اثنا عشر شخصا مصرعهم، وأصيب ثمانية وثلاثون آخرون بجروح، إثر انقلاب حافلة للنقل الجماعي، على طريق القاهرة السويس، أثناء عودتهم من مدينة شرم الشيخ.

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