ثرثرة سياسية على ضفاف دجلة

2021/09/05 | 03:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بغداد وعلى ضفاف دجلة اجتمع الأسبوع الماضي سياسيون ونخبويون، حيث عُقِدَ الاجتماع الأول بعنوان المؤتمر الوطني للحوار، والثاني عقده مركز الرافدين للحوار بعنوان (حلول).

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