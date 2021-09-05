لقاء عراقي ـ تركي عالي المستوى بشأن ملف المياه

2021/09/05 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

شيماء رشيد

يعقد العراق وتركيا خلال الايام القليلة المقبلة، لقاء عالي المستوى للتباحث بشأن ملف المياه بينهما، بهدف التوصل الى اتفاق متكامل يضمن حصص الانهر المشتركة، بينما ترى لجنة الزراعة النيابية أن إرسال وفود إلى تركيا لن يجدي نفعا من دون تدخل رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء شخصيا.

وقال المستشار بوزارة الموارد المائية عون ذياب عبدالله لـ"الصباح": إن " اللقاء المهم الذي سيجري في تركيا، سيتم فيه تعزيز ما بدأته الوزارة من نشاطات تهدف لإيصال رأي العراق الواضح بشأن المياه المشتركة مع تركيا، كونها المصدر الرئيس لمياه نهري دجلة والفرات".

وتوقع ان "يتم خلال اللقاء الذي جاء بناء على دعوة وجهها ممثل الرئيس التركي لوزير الموارد مهدي رشيد الحمداني، الاتفاق على الخطط المستقبلية لتركيا لإدارة مياه نهر دجلة، وتفعيل الفرق الفنية للمياه الدولية المشتركة مع دول الجوار".

واكد عبدالله بهذا الشأن، أن "هدف العراق ومن خلال الوزارة، الوصول الى اتفاقية دولية تورد ولا تلغى، ويتم تسجيلها في الامم المتحدة"، عادا الامر "قضية حيوية ومهمة وليست سهلة".

واشار الى "وجود تعاون مع تركيا لإنشاء المركز البحثي المشترك ومقره بغداد، لتبادل الخبرات المتعلقة بشؤون المياه، بوجود خبراء مختصين بالأمن المائي، اضافة الى تنفيذ بعض المشاريع بمناطق محددة بحسب حاجتها للمياه، مع التشديد على التوصل الى اتفاقية ثنائية لتقاسم المياه المشتركة لنهري دجلة والفرات".

وذكَّر مستشار وزارة الموارد بان هناك مذكرة تفاهم كانت قد وقعت العام 2014 بين البلدين، بيد انها لم تصل الى العراق عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية"، بالرغم من ان البرلمان التركي اقرها، مبينا انها "تضم 12 مادة ابرزها التأكيد على أهمية التعاون بمجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد حصة كل دولة

منها".

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