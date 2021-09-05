جعفر الونان: شبكة الإعلام ستدعم ملف المرأة انتخابياً

2021/09/05 | 03:24 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: اسراء السامرائي

اكد رئيس مجلس الامناء في شبكة الاعلام العراقي جعفر الونان ان الشبكة ستوفر دعما غير محدود لملف المرأة الانتخابي من خلال اعداد برامجيات ذات طابع نسوي سياسي.

جاء ذلك خلال افتتاح قسم تمكين المرأة في شبكة الإعلام العراقي ورشة تدريبية بعنوان (الظهور الإعلامي وإدارة الحملات الانتخابية الناجحة للمرشحات) في السباق الانتخابي المقبل والبالغ عددهن 900 مرشحة بالتعاون مع أمانة مجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة.

وقال الونان على هامش الورشة لـ"الصباح": إن "شبكة الاعلام تعمل على دعم المرأة لاسيما النساء المرشحات للعملية الانتخابية من خلال البرامج الهادفة التي يتم العمل من خلالها على تمكينهن ليكنَّ قياديات في المجتمع خاصة ان الاعوام الاخيرة الماضية شهدت تعرضهن للكثير من التنمر بسبب الصراعات التنافسية في العملية السياسية".

واكد أن "شبكة الاعلام تبنت مشروعا لدعم المرشحات يستمر خلال عمل الشبكة ولايوجد سقف زمني ينتهي به، اذ ان هذا المشروع سيرافق المرشحات للعملية الانتخابية على مدى ثلاث مراحل ماقبل الانتخابات واثناء الترشيح للانتخابات ومابعد الانتخابات، حيث اعدت الشبكة برامجيات ذات طابع نسوي سياسي خاصة بهذا

الشأن".

وتابع انه "يتم العمل على تغيير فكرة النمطية المأخوذة عن المرأة بانها ضعيفة وغير منتجة وغير متمكنة، بهدف عكس الصورة الحقيقية لها وما عانته خلال الحروب والازمات وغيرها للعمل على مواجهة التحديات خلال مسيرتها المجتمعية وتمكينها لتكون عنصرا فعالا في العملية السياسية".



بدورها، قالت عضو مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، رئيسة قسم تمكين المرأة الدكتورة مارلين عويش لـ"الصباح": إن "هذه الورشة تأتي ضمن نشاطات شبكة الإعلام العراقي لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب الأمم المتحدة، حيث تم توجيه الدعوة لأكثر من 900 امرأة مرشحة في جميع أنحاء البلد".

وأضافت أنه "تم توجيه الدعوة لهن لتدريبهن في مجال الظهور الإعلامي وإدارة الحملات الانتخابية ومجابهة الحروب الإعلامية التي تطلقها منصات التواصل الاجتماعي"، مشيرة الى أن "هذه الدورات التي ستستمر لمدة 15 يوماً يحاضر فيها أساتذة أكفاء ومتخصصون في المجال الإعلامي والدعاية

والترويج".

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