2021/09/05 | 03:35 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والدة منفذ عملية الطعن بنيوزيلندا تتهم جيرانه العراقيين والسوريين بـ"غسل دماغه" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/05 | 03:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

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