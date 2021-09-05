العمليات المشتركة: لدينا خطة لمنع إحراق صناديق الاقتراع

2021/09/05 | 03:45 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت صناديق الاقتراع إلى عملية حرق في 2018 (رويترز)

الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، وضع لتأمين صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال الناطق الرسمي لقيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح، إنّ "قيادة العمليات المشتركة ومن خلال اجتماعاتها المتكررة مع المحافظات واللجان الأمنية المشرفة على الانتخابات، أكّدت وضع إجراءات وخطط لحماية صناديق الاقتراع وطرق نقلها والمخازن التي ستخزن فيها".

وبين، أنّ "قيادة العمليات ستوفر الطرق اللازمة لنقل صناديق الاقتراع، فضلاً عن توفير مخازن أمينة بعيدة عن الحرائق أو الاتلاف".

وتعرضت مخزن لصناديق الاقتراع إلى عملية إحراق في حزيران/يونيو 2018، بـ "فعل فاعل"، فيما أكّد مجس القضاء الأعلى آنذاك اعتقال 4 متهمين، ثلاثة منهم من منتسبي الشرطة والآخر موظف في مفوضية الانتخابات، دون الإعلان عن نتائج التحقيق معهم أو إجراء محاكمات بهذا الصدد.

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