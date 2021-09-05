فيديو يحبس الأنفاس لطيار مغامر دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

2021/09/05 | 04:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق طيار محترف رقما قياسيا في سابقة في تاريخ الطيران بعدما حلق بطائرة سباق عبر الحدود الضيقة لنفقين مغلقين للسيارات خارج إسطنبول في أطول رحلة من نوعها.

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