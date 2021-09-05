والدة منفذ عملية الطعن بنيوزيلندا تتهم جيرانه العرب بـ

2021/09/05 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زعمت والدة رجل سريلانكي نفذ عملية طعن في مركز تسوق في نيوزيلندا، السبت، بأنه تعرض لـ"غسل دماغ" على يد جيرانه العرب المتحدرين من الشرق الأوسط.

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