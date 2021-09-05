السعودية تكشف الأضرار الناجمة عن استهداف الحوثي للمنطقة الشرقية

2021/09/05 | 05:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، تمكن الدفاعات الجوية السعودية من اعتراض وتدمير 3 صواريخ بالستية، و3 طائرات مفخخة، أطلقتها القوات الحوثية نحو مدينتي جازان ونجران الجنوبيتين.

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