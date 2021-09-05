صلاح يعود لقيادة

2021/09/05 | 05:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى المنتخب المصري دفعة هائلة بالتحاق نجمه وليفربول الإنكليزي، محمد صلاح، بصفوفه في ليبروفيل لخوض المواجهة القوية أمام مضيفته الغابون في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، فيما تنتظر الجزائر والمغرب وتونس رحلات محفوفة بالمخاطر، ضمن الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر.

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