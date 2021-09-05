السيدة الأميركية الأولى جيل بايدن تحقق سابقة في تاريخ البيت الأبيض

2021/09/05 | 06:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت جيل بايدن السيدة الأميركية الأولى التي تجمع ما بين دورها في البيت الأبيض ووظيفتها خارج أسواره، وذلك بإعلان البيت الأبيض أنها ستستأنف الأسبوع المقبل عملها بإعطاء الدروس الجامعية لكن بشكل حضوري هذه المرة.

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