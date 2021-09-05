جعلوا عيش اللبناني من قلة الموت

2021/09/05 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تسير ليلا في عتمة الشوارع الكثيفة التي تفتقد الكهرباء، تصبح كمن يمشي على البيض.إذا كنت محظوظا يأتيك الضوء أحيانا من شرفة، أو من نور سيارة مسرعة.وإلا فعليك أن تحاذر في كل خطوة.وأحيانا ستلجأ إلى ضوء فلاش هاتفك المحمول كي ترى أين تضع قدميك.

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