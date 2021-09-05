فلترة الصور عبر مواقع التواصل محاولة لإخفاء النواقص

2021/09/05 | 07:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعداد – زينب الحسني: تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي موضة اللجوء إلى تغيير ملامح الصور عن طريق استعمال تطبيقات «الفوتوشوب والفلترة» التي تعيد الشباب والصبا لصاحب الصورة، وتزوّر بعض الحقائق خدمة لأهداف متنوعة.وقال مختصون إن «فلترة» الصور طريقة لإخفاء النواقص وتبيان الأمور على أحسن أحوالها، حيث تتعدد دوافع ورغبات استعمالها في جميع المجالات ، إذ ...

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