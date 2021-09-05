تلكؤ وزارة الصحة والبيئة في تنفيذ بعض بنود الاتفاقيات البيئية والتنمية المستدامة الاقليمة والدولية

2021/09/05 | 07:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديوان الرقابة المالية الاتحادي اعلام الديوان كشف تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي عن ضعف سياسة وزارة الصحة والبيئة في تنفيذ عينة من الاتفاقيات البيئية والتنمية المستدامة الدولية ، اذ انضمت الوزارة لعدد من الاتفاقيات البيئية والتنمية المستدامة وتم تدقيق عينة منها والبالغ عددها الى ( 8) اتفاقيات وهي { التنوع البيولوجي ، الاطارية للامم المتحدة ...

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