المولدات الاهلية .. اسعار بأرقام فلكية

2021/09/05 | 07:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما يزال المواطن العراقي يتساءل ماذا يعني زيادة حصة المولدات الاهلية من الوقود الحكومي ، هل سيقلل من قيمة الامبير الى النصف مثلا ؟ يبقى الجواب بالتاكيد لا ، لان صاحب المولدة يتذرع بحجة انه لا يستلم الوقود الحكومي فهو غير مشمول بهذه الحصة ، المواطن يدفع بكل مرارة والم 25 الف دينار عن سعر ...

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