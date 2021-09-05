ستشعر أنك مراقب.. ألق نظرة داخل مدينة الموتى بتركيا

2021/09/05 | 07:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتجهت ساندرا رودان وزوجها إلى تركيا للاستمتاع برحلة سياحية استكشافية مدتها 7 أيام.ولم يعد الثنائي إلى موطنهما قبل زيارة "مقبرة ميرا"، التي تُعتبر واحدة من الأماكن الملحمية بالبلاد.

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