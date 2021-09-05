"المخذولون في الأرض".. عن الترك والتخلي ونظرية "المتغطي بأميركا عريان"

2021/09/05 | 07:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاثة أصابتهم فوضى الانسحاب الأميركي "المهرول" من كابل بالصدمة والخذلان: (1) شركاء "الناتو" على الضفة الأخرى للأطلسي.(2) حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط والخليج من حكام وحكومات وحركات.(3) منظمات المجتمع المدني ونشطائها في العديد من دول المنطقة ومجتمعاتها.كيف ذلك، وهل يمكن جبر الضرر، وإعادة ترميم صورة الدور القيادي للولايات المتحدة؟

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