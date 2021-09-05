الإمارات تعرب عن تضامنها مع السعودية: كل خطر على المملكة تهديد لنا

2021/09/05 | 08:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها للهجوم الذي شنه الحوثيون على الجنوب والشرق السعودي السبت، واصفة الهجمات بـ"الإرهابية"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات

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