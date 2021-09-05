مسافة المشي المثالية اليومية تساعد في التقليل من مخاطر الوفاة

2021/09/05 | 08:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى علماء من جامعة نورث وسترن، دراسة على 2110 امرأة ورجل تتراوح أعمارهم بين 38 و50 عامًا.بدأ البحث عام 1985.

في عام 2005، طُلب من المشاركين ارتداء مقياس تسارع على الوركين كل يوم لمدة أسبوع لقياس مستوى نشاطهم البدني.



بعد ذلك، قسم المختصون الناس إلى ثلاث مجموعات.

تتألف المجموعة الأولى من أشخاص لديهم مستويات منخفضة من النشاط البدني، كان متوسطهم أقل من 7000 خطوة في اليوم.



في المجموعة الثانية، الأشخاص الذين لديهم مستوى متوسط من النشاط البدني بين 7000 و9999 خطوة في اليوم، والمجموعة الثالثة، أولئك الذين ساروا أكثر من 10000 خطوة في اليوم.



تمت مراقبة المشاركين حتى عام 2018، وسجلوا جميع الوفيات، بحسب ما ذكر موقع "jamanetwork".

ونتيجة لذلك، وجد الخبراء أن خطر الوفاة في مجموعة ذوي المستويات العالية والمتوسطة من النشاط البدني كان أقل بشكل ملحوظ مقارنة بالمشاركين الذين كان مستوى نشاطهم البدني منخفضًا.

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