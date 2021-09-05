بعد واقعة المدينة المنورة.. الأمن السعودي يوضح عقوبة استخدام سلاح الشوزن في الصيد

2021/09/05 | 08:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من أن عقوبة استخدام سلاح الشوزن (بندقية رش) في الصيد تبلغ 100 ألف ريال سعودي (حوالى 27 ألف دولار)، فيما تصل غرامة الصيد دون ترخيص إلى 10 آلاف ريال (حوالى 3 آلاف دولار).

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