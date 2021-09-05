2021/09/05 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الاممية_الرابعة بعد عشر سنوات من انسحاب الجيش الامريكي من العراق، مُنيت الامبريالية الأمريكية من جديد باندحار حقيقي، في أفغانستان هذه المرة.



يجب النظر في الحقبة المقبلة في مدى نيل هذا من ادعاءاتها القدرة على المناورة والهيمنة عالميا في المجال الجيوسياسي بصفتها القوة العالمية الأولى، كما فعلت قبل عشرين سنة مع احتلال هاذين البلدين بقوة عسكرية اجرامية.خلال الألفية الجديدة، كانت أفغانستان أول بلد ضم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضامنا مع شعب أفغانستان، ضحية الامبريالية وطالبان - الاممية الرابعة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضامنا مع شعب أفغانستان، ضحية الامبريالية وطالبان - الاممية الرابعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).