الاستقلال السياسي للطبقة العاملة: دروس من السنوات الأولى للحزب الشيوعي الصيني - طارق فوزي

2021/09/05 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طارق_فوزي في الذكرى المائة لتأسيسه..الاستقلال السياسي للطبقة العاملة: دروس من السنوات الأولى للحزب الشيوعي الصينيم ترجمة طارق فوزيمئوية الحزب الشيوعي الصينيفي الذكرى المائة لتأسيسه، من المستبعد أن يكون قادة الحزب الشيوعي الصيني الحاليين قد تعلموا أيًّا من الدروس التي تعلمها الحزب خلال العقد الأول من تأسيسه.أكدت ثورتان عظيمتان في العشرينيات على ضرورة حفاظ الطبقة العاملة على استقلالها ......





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