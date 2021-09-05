كرستيانو يتغلب على ميسي برقم قياسي جديد

2021/09/05 | 08:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حطم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مبيعات بيع قمصان مانشستر يونايتد، بعد عودته إلى ملعب “أولد ترافورد” قلعة “الشياطين الحمر”، قادما من يوفنتوس الإيطالي، خلال الميركاتو الماضي.واصطف المشجعون خارج ملعب […]

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