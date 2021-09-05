2021/09/05 | 08:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تقترب Google من إطلاق ميزة Google Lens for Desktop لمستخدمي Google Chrome، حيث ظهرت الميزة للتو في Chrome Beta 94 ويمكن الآن تمكينها بعلامة “ابحث في شاشتك باستخدام Google Lens” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل تستعد لطرح ميزة قص ومعالجة جزء من الشاشة لمستخدمي google chrome المركز الخبري الوطني.

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