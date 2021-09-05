2021/09/05 | 08:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



بدء مراسيم تشييع جثمان المرجع السيد محمد سعيد الحكيم بالنجف الأشرف المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. بدء مراسيم تشييع جثمان المرجع السيد محمد سعيد الحكيم بالنجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. بدء مراسيم تشييع جثمان المرجع السيد محمد سعيد الحكيم بالنجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).