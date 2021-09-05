تحديد مكان دفن جثمان المرجع الراحل محمد سعيد الحكيم

2021/09/05 | 08:57 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

كشف مكتب المرجع الراحل محمد سعيد الحكيم، عن المثوى الأخير لجثمان المرجع الذي توفي الجمعة إثر أزمة قلبية.

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وانطلقت صباح اليوم الأحد مراسم تشييع ضخمة لجثمان المرجع الحكيم في مدينة النجف.

وقال مصدر في مكتب المرجع الحكيم وفق ما نشر موقع "الأئمة الإثنا عشر" وتابعه "ناس" (5 أيلول 2021) إنه "تقرر أن يكون المثوى الأخير لجثمان المرجع الحكيم في مقبرة السادة العلماء من آل الحكيم مجاور مسجد الهندي بالقرب من مرقد الامام علي".

وقبل ذلك، أعلن مكتب المرجع الحكيم أنه سيتم تشييع جثمان المرجع الديني الحكيم غداً الاحد الساعة الثامنة صباحاً من مكتبه في النجف.

وسيعقد مجلس الفاتحة في مسجد السهلة المعظم في نفس اليوم ولمدة ثلاثة ايام.

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