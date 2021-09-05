بدء مراسيم تشييع المرجع الحكيم في النجف الأشرف

2021/09/05 | 08:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الاشرف- واع- حيدر فرمانانطلقت صباح ،اليوم الاحد ، في محافظة النجف الاشرف مراسيم تشييع جثمان المرجع الديني السيد محمد سعيد الحكيموذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) ،أن"مئات المعزين ومن جميع المحافظات تجمعوا امام منزل الفقيد للمشاركة في مراسم التشييع

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