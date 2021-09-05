إسرائيل تبحث جرعة رابعة من اللقاح.. واحتفالات رأس السنة اليهودية بلا قيود

2021/09/05 | 09:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المنسق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا في إسرائيل سلمان زرقا، السبت، إلى البدء في الاستعداد لإعطاء جرعة رابعة من اللقاح المضاد للفيروس.

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