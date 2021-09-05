صادرات النفط العراقي إلى امريكا خلال اب تنخفض لـ4.03 مليون برميل مقارنة بـ6.8 مليون برميل في تموز

2021/09/05 | 09:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة الامريكية تجاوزت 4 ملايين برميل خلال شهر آب من العام 2021.

وقالت الادارة ان “العراق صدر من النفط الخام لأمريكا خلال الشهر الماضي 4 ملايين و30 ألف برميل وبمعدل 130 ألف برميل يوميا” منخفضة عن شهر تموز الذي بلغت الصادرات النفطية فيه إلى أمريكا 6 ملايين و882 الف برميل وبمعدل 222 الف برميل يوميا”.

واضاف ان “العراق صدر النفط الخام لامريكا خلال الأسبوع الأول من شهر اب بمعدل 120 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 150 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 77 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث “، مشيرا الى ان “الاسبوع الرابع بلغت هذه الصادرات بمعدل 174 الف برميل يوميا “.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكي ان “العراق جاء بالمرتبة الثامنة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية وروسيا وكولومبيا والاكوادور والبرازيل، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهر حزيران 10 ملايين و44 الف برميل يوميا”، مبينة ان “كندا جاءت بالمرتبة الاولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك “.

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