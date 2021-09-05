الصرخة للفنان النرويجي ادفارد مونك - هشام روحانا

2021/09/05 | 09:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هشام_روحانا الصرخة للفنان النرويجي ادفارد مونك (Edvard Munch) "بينما كنا صديقاي وأنا نتمشّى على الطريقوالشمس كانت حينها توشك على المغيبْوإذ بالسماء دمًا أحمرَ تنقلبُلتصعقني موجةُ الحزنِ الرهيبْمتجمدًا متعبًا حتى الموتِوحيدًا وقفتُعندما ارتفعت فوق الخليجِ وفوق المدينةِألسنةُ الدم واللهيبْواصل رفيقاي السيرَبينما أنا دونهما مرعوب ......





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