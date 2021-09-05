بالصور.. مراسيم تشييع جثمان المرجع السيد محمد سعيد الحكيم بالنجف الأشرف

2021/09/05 | 09:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف /المركز الخبري الوطني شهدت محافظة النجف الأشرف صباح، اليوم الأحد، تشييع جثمان المرجع السيد محمد سعيد الحكيم.وذكر مراسل الوكالة الرسمية وتابعها “المركز الخبري الوطني”، أن ” مئات المعزومين ومن جميع المحافظات تجمعوا أمام […]

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مراسيم تشييع جثمان المرجع السيد محمد سعيد الحكيم بالنجف الأشرف المركز الخبري الوطني.

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