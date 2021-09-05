2021/09/05 | 09:20 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JgEQ0VtzWIg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العرباوي: مرشح واحد انفق على البوسترات فقط مليون دولار) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العرباوي: مرشح واحد انفق على البوسترات فقط مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).