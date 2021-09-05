الدفاع السعودية: إصابة طفلين في الدمام نتيجة التصدي لهجوم باليستي حوثي

2021/09/05 | 09:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الأحد، عن اعتراض الدفاعات الحوية 3 صواريخ باليستية و3 طائرات مفخخة كان قد أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الشرقية ونجران وجازان، ما أسفر عن إصابة طفلين في الدمام

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