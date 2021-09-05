2021/09/05 | 09:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة كركوك، الاحد، بمقتل 12 فردا من الشرطة الاتحادية و جرح 5 اخرين في قرية السطيحة التابعة لناحية الرشاد، وذلك اثر تعرض قامت به داعش.

وذكرالمصدر لـ NRT عربية، (5 ايلول 2021)، ان "عناصر داعش قامت في وقت متأخر من مساء ليلة الامس السبت بتعرض على قاطع الشرطة الاتحادية في قرية السطيحة التابعة لناحية الرشاد، مما ادى الى اشتباك بين القوات الماسكة للارض وداعش".

واضاف، ان "الاشتباك استمر قرابة ساعة مما اسفر عن مقتل 12 فردا من منتسبي الشرطة الاتحادية و جرح 5 اخرين منهم"، لافتا الى ان "قوات داعمة توجهت من كركوك الى قاطع التعرض واجبرت عناصر داعش على الانسحاب دون ذكر الخسائر التي تعرضت لها".

واوضح المصدر، ان "الجرحى نقلوا على اثرها الى مستشفيات كركوك لتلقي العلاج".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليلة ساخنة في كركوك.. اشتباك بين القوات الامنية و داعش يخلف عددا من الضحايا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليلة ساخنة في كركوك.. اشتباك بين القوات الامنية و داعش يخلف عددا من الضحايا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).