العراق يسجل انخفاضا في صادراته من النفط لأميركا خلال الشهر الماضي

2021/09/05 | 09:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأحد، أن صادرات العراق النفطية للولايات المتحدة الاميركية تجاوزت 4 ملايين برميل خلال شهر آب من العام 2021.

وقالت الادارة في جدول لها اطلع عليه NRT عربية، (5 ايلول 2021)، ان "العراق صدر من النفط الخام لأميركا خلال الشهر الماضي 4 ملايين و30 ألف برميل وبمعدل 130 ألف برميل يوميا" منخفضة عن شهر تموز الذي بلغت الصادرات النفطية فيه إلى أميركا 6 ملايين و882 الف برميل وبمعدل 222 الف برميل يوميا".

واضاف، ان "العراق صدر النفط الخام لاميركا خلال الأسبوع الأول من شهر اب بمعدل 120 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 150 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 77 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "الاسبوع الرابع بلغت هذه الصادرات بمعدل 174 الف برميل يوميا ".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركي ان "العراق جاء بالمرتبة الثامنة بعد كل من كندا والمكسيك والسعودية وروسيا وكولومبيا والاكوادور والبرازيل، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا خلال شهر حزيران 10 ملايين و44 الف برميل يوميا"، مبينة ان "كندا جاءت بالمرتبة الاولى كأكثر دول مصدرة للنفط لأميركا تليها المكسيك ".

N.A

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