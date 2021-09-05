القبض على كويتي طلب طرد حلويات من الخارج وبداخله

2021/09/05 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مواطن قام بجلب طرد حلويات مخبأ بداخله نحو كيلو ونصف من مادة الشبو المؤثرة عقليا، بحسب ما أعلنته الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني في وزارة الداخلية الكويتية.

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