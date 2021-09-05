2021/09/05 | 09:32 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متعاقدو واجراء كهرباء البصرة يغلقون دوائرهم للمطالبة بتحويلهم إلى عقود وزارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/05 | 09:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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