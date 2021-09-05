2021/09/05 | 09:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يعتزم العراق عقد مؤتمر لاسترداد الأموال المنهوبة بالتعاون بين وزارة العدل العراقية ومجلس وزراء العدل العرب، بجامعة الدول العربية.

ونقلت صحيفة “الصباح” الحكومية اليوم الأحد، عن محمد رحيم الربيعي عضو ائتلاف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، رئيس شبكة النهرين لدعم النزاهة والشفافية، أن “المؤتمر سيعقد ف 16و 15 من الشهر الجاري برعاية الحكومة العراقية ممثلة في وزارة العدل بالتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب بجامعة الدول العربية”.

ون جهته قال المستشار المالي في رئاسة الوزراء العراقية مظهر محمد صالح للصحيفة: “لا يمكن إعطاء أرقام دقيقة عن حجم الأموال المهربة في زمن النظام السابق أو الحالي، إلا أن التقديرات شبه الرسمية لإجمالي هذه الأموال تشير إلى 150 مليار دولار”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤتمر جديد في بغداد لاسترداد الاموال المهربة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤتمر جديد في بغداد لاسترداد الاموال المهربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).