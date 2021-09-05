مستشار رئيس الوزراء : نتطلع لإنتاج 12الف ميغا واط من الطاقة الكهربائية بحلول عام 2030

2021/09/05 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أكّد مستشار رئيس الوزراء رحيم الجعفري، الأحد، أن العراق يتطلع لإنتاج 12 الف ميغا واط من الطاقة الكهربائية، بحلول عام 2030. وقال الجعفري في تصريح للصحيفة الرسمية، (5 أيلول 2021)، تابعه […]

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