2021/09/05 | 09:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، أن النجم المصري محمد صلاح وضع شروطه المالية من أجل تجديد عقده مع فريقه ليفربول.ويعتبر صلاح من أعلى اللاعبين أجرا في صفوف ليفربول حاليا، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صلاح يضع شروطا أمام تجديد عقده مع ليفربول المركز الخبري الوطني.

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