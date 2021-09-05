جماهير الشعب هي التي تصنع النصر - فلاح أمين الرهيمي

2021/09/05 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي التاريخ خلقه وصنعه الشعب من خلال إبداعاتهم واختراعاتهم واكتشافاتهم ونضالهم وتضحياتهم وهم الذين صنعوا القادة والزعماء وإن هذه الإنجازات هي انعكاس لعقل الإنسان وإبداعاته وإنجازاته ومن خلال العقل الإنساني نشأت الحضارات وتطورت الإنسانية من خلال إبداعات وإنجازات العقل الإنساني لما عليها هي الآن.



والآن ننتقل من الكليات إلى الجزئيات من هذه الإبداعات والإنجازات وتقصد بها الديمقراطية والانتخابات التي و ......





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