بينها صورة لطائر يلتقط فأرًا حيًا في الجو..اكتشف الصور المذهلة المشاركة في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2021

2021/09/05 | 09:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كُشف عن عدد من الصور المذهلة التي شاركت في مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2021، والتي تضمنت مجموعة من الفهود التي تسبح في نهرٍ هائج، ومشهد للدم يغطي وجه لبؤة.

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