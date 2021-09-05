2021/09/05 | 09:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، المستجدات السياسية والأمنية في المنطقة، خلال استقباله السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناني، فيما أشار الأخير إلى أن الرئيس التركي يعتزم إجراء زيارة إلى العراق.وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي أن الأعرجي السفير … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعرجي للسفير التركي في بغداد: على تركيا ان تتفهم الوضع الخاص للعراق فيما يتعلق بملف المياه) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعرجي للسفير التركي في بغداد: على تركيا ان تتفهم الوضع الخاص للعراق فيما يتعلق بملف المياه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).